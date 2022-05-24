Фитнес-инструктор Бегичева предложила «рецепт» быстрого похудения

Фитнес-инструктор Светлана Бегичева рассказала о способах сбросить вес в течение двух недель или месяца. По ее словам, человеку в таком случае достаточно отказаться от мучного и сладкого. Об этом сообщила Lenta.ru.

«Нужно убрать все быстрые углеводы. То есть все конфетки, тортики, сладкое. Вечером не есть мучное», — поделилась специалист.

Для того, чтобы тело приобрело рельеф, необходимо подключить регулярные тренировки, однако здесь двух недель или месяца будет недостаточно.

«Любой вид нагрузки: танцы, силовые, кардио, тренажерка, кроссфит, групповые тренировки — все подойдет. Групповых тренировок сейчас, кстати, море. Начиная от растяжки, до серьезного кросс-фита. Можно заниматься и миксовать разные», — сказала эксперт.

Она добавила, что заниматься спортом необходимо постоянно, поскольку человек и сам не заметит, как наберет лишние килограммы и будет иметь проблемы с суставами после отказа от занятий. Двигаться и следить за питанием необходимо в любое время года, а не только летом, резюмировала Бегичева.