Здоровье 15 сентября 2023, 12:53 Фитнес-эксперт Рид назвал плавание низкоинтенсивной тренировкой для похудения

Читать 360tv в

Щадящий режим сжигания лишних калорий возможен во время плавания. Такие тренировки являются низкоинтенсивными, рассказал фитнес-эксперт Тайлер Рид сайту Eat This, Not That.

По его словам, нагрузка на суставы во время плавания меньше, чем во время проведения высокоинтенсивных тренировок. Подобный режим не менее действенен в борьбе с лишними килограммами, он увеличивает выносливость.

Реклама

Как сообщило агентство RuNews24, для похудения особенно эффективно плавание кролем и брассом.