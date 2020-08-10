Фитнес-эксперт рассказала о мотивирующих приемах для занятий спортом

Сотрудник «Федерального научного центра физической культуры и спорта» Ольга Тиунова рассказала о мотивирующих приемах, которые позволят приучить себя к регулярным занятиям спортом.

По ее словам, тем, кто решил улучшить физическую форму, занятий по два-три раза в неделю недостаточно, необходимы ежедневные упражнения. Начинать нужно с тех нагрузок, которые в настоящий момент по силам человеку. Далее их нужно плавно увеличивать. Чтобы следить за этим процессом и создать себе дополнительную мотивацию, специалист посоветовала воспользоваться методом таблицы.

«Простейшим мотиватором для регулярных занятий физкультурно-спортивного и оздоровительного характера является метод каждодневного ведения очень простой таблицы. Там должно быть три строчки: дата, описание упражнения и объем нагрузки», — процитировало Тиунову радио Sputnik.

Она отметила, что появление в этой таблице пробелов станет своего рода укором. Для тех, кто не любит все переводить в цифры, есть более календарный метод. Его суть заключается в проверке себя на прочность.

«Есть еще такой вариант: регулярные занятия в течение недели. Если ты выдержишь этот срок, то молодец. Если захочешь прекратить, то имеешь право», — пояснила эксперт.

Как она заметила, недельные целенаправленные занятия спортом дают воодушевляющий эффект, который побуждает продолжать тренировки.