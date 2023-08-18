18 августа 2023, 18:50
Фитнес-эксперт Мироненко: правильное питание, тренировки и сон помогут избавиться от лишнего веса
Предотвратить набор лишнего веса можно благодаря сбалансированному питанию, регулярным тренировкам и качественному сну. Об этом сообщил мастер спорта по легкой атлетике, фитнес-эксперт Александр Мироненко «Спорт-Экспресс».
По словам специалиста, в свой ежедневный рацион следует добавить овощи, белок и полезные жиры, от употребления полуфабрикатов и сахара стоит отказаться. Кроме того, похудению способствуют регулярные физические нагрузки и полноценный ночной отдых.
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Мироненко отметил, что неправильный образ жизни усугубляет замедление обменных процессов, сообщила «Свободная пресса».
Питание
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