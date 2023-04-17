Здоровье 17 апреля 2023, 23:59 Фитнес-эксперт Казацкая рассказала, как добиться плоского живота Фитнес-эксперт Казацкая посоветовала поработать над осанкой, чтобы получить плоский живот

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В попытке добиться плоского живота многие люди совершают очень распространенные ошибки. Фитнес-эксперт Любовь Казацкая рассказала, на что стоит обратить внимание во время занятий. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам специалиста, одной из самых распространенных ошибок является втягивание живота. В таком положении зажимается зажимается, а также возникает давление на внутренние органы. Из-за этого при расслаблении визуально живот становится еще больше.

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Кроме того, при попытке добиться плоского живота надо работать над своей осанкой, а также над дыханием.