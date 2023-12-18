Здоровье 18 декабря 2023, 15:17 Фитнес-эксперт Каневский заявил, что упражнений для локального сжигания жира не существует

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Фитнес-эксперт, ведущий телепрограмм Эдуард Каневский в беседе с изданием «Москва 24» заявил, что упражнений, направленных на локальное сжигание жира, просто не существует.

Он также добавил, что если у человека есть серьезный избыток веса тела, или же он страдает ожирением, то и жир будет уходить постепенно отовсюду, написала Общественная Служба Новостей.

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В заключении Каневский назвал сжигание жира глобальным процессом.

«Это процесс глобальный, включающий в себя наличие правильно подобранной диеты, регулярные аэробные тренировки, а также силовые упражнения для качественной проработки мускулатуры», — сказал он.