Фитнес-эксперт Каневский рассказал, как спорт влияет на похудение

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал, что кардиотренировки — самый эффективный способ борьбы с лишним весом, передала «Вечерняя Москва».

По данным НСН, во время такой физической нагрузки активно уходит жировая клетчатка. Для этой цели отлично подходят бег, норвежская ходьба, катание на лыжах и на велосипеде, плавание.

Тренировки должны составлять 45 минут. В процессе следует смотреть за пульсом, чтобы не навредить организму.

«Чтобы следить за этим, важно использовать специальный кардиомонитор. Тренировка должна длиться минимум 45 минут», — рассказал Каневский.

Также он добавил, что для похудения помогают танцы. А вот йога и пилатес в этом случае не работают.

Ранее специалисты заметили, что расшевелить метаболизм и ускорить процесс похудения в зимний период не так уж и просто. Однако, чем больше в рационе будет присутствовать белковой пищи, тем сброс веса будет проходить динамичнее.

Белок дает ощущение сытости на долгое время. Он одновременно способен поставлять организму материал для производства ферментов и гормонов, необходимых для интенсивных обменных процессов.