Фитнес-эксперт Каневский рассказал, как спорт влияет на похудение
Фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал, что кардиотренировки — самый эффективный способ борьбы с лишним весом, передала «Вечерняя Москва».
По данным НСН, во время такой физической нагрузки активно уходит жировая клетчатка. Для этой цели отлично подходят бег, норвежская ходьба, катание на лыжах и на велосипеде, плавание.
Тренировки должны составлять 45 минут. В процессе следует смотреть за пульсом, чтобы не навредить организму.
«Чтобы следить за этим, важно использовать специальный кардиомонитор. Тренировка должна длиться минимум 45 минут», — рассказал Каневский.
Также он добавил, что для похудения помогают танцы. А вот йога и пилатес в этом случае не работают.
Ранее специалисты заметили, что расшевелить метаболизм и ускорить процесс похудения в зимний период не так уж и просто. Однако, чем больше в рационе будет присутствовать белковой пищи, тем сброс веса будет проходить динамичнее.
Белок дает ощущение сытости на долгое время. Он одновременно способен поставлять организму материал для производства ферментов и гормонов, необходимых для интенсивных обменных процессов.