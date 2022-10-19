Фитнес-эксперт Каневский посоветовал побольше ходить пешком при сидячей работе | 360°

Здоровье 19 октября 2022, 19:15 Фитнес-эксперт Каневский посоветовал побольше ходить пешком при сидячей работе

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Фитнес-эксперт Эдуард Каневский дал советы по поддержанию формы при сидячей работе. Об этом сообщило «Радио 1».

По данным ИА Nation News, популярные упражнения, которые выполняются, сидя за столом, неэффективны. Лучше обзавестись другими полезными привычками, уточнил эксперт.

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Каневский посоветовал поменьше ездить на машине или такси, а вместо этого почаще ходить пешком. Также стоит гулять в обеденный перерыв и во время перекуров.

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Кроме того, важно следить за питанием. Эксперт рекомендовал отказаться от вредной еды. Например от сладостей, которые часто едят офисные работники.

По словам Каневского, эти привычки помогут быть в форме даже при сидячей работе.

Ранее фитнес-блогер Залина Карданова перечислила упражнения, которые полезно делать по утрам. Для начала нужно покрутить головой, чтобы размять шею. Потом следует выполнять круговые движения плечами, тазом и коленями, рассказала она. Чтобы проработать мышцы голени можно сделать подъем на носки или прыжки. Также полезна ходьба на месте, заключила Карданова.