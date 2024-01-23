Здоровье 23 января 2024, 19:18 Фитнес-эксперт Фереферова назвала напряжение в шее признаком нарушения осанки

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Напряжение в шее, головные боли, неправильное положение коленей и плоскостопие могут сигнализировать о нарушениях осанки. Об этом сообщила эксперт по умному фитнесу Виолетта Фереферова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, проверить состояние осанки можно следующим образом. Необходимо попробовать выпрямиться, если стало больно — то проблемы с осанкой однозначно есть. Также можно посмотреть на себя сбоку, если плечи заворачиваются вовнутрь — это тоже указывает на нарушения.

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«Могут быть неочевидные причины неправильной осанки, например, это ноги, если колени смотрят вовнутрь», — отметила Фереферова.