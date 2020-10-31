Специалисты изучили данные тех, кто обнаружил у себя симптомы заболевания и прошел тестирование на новый коронавирус. Благодаря этому ученые определили, какие конкретно изменения происходят в организме человека при заражении вирусом.

Показатели фитнес-браслета помогают выявить индивидуальные отклонения, писало информационное агентство «Невские новости». Они выражаются в частоте пульса, уровне активности, изменениях диапазона сна. Новые данные вместе с жалобами пациентов значительно помогли выявлять COVID-19, в том числе на ранней стадии и в бессимптомной форме. Новый способ отличается от модели, учитывавшей только симптоматику.

За последние сутки в России диагностировано 18 140 новых случаев коронавируса в 85 регионах. От коронавируса умерли 334 гражданина, выздоровели 14 854. В российских регионах рост числа заболевших COVID-19 начался в разное время, поэтому пик не наступит везде одновременно. Ориентировочный период — начало-середина ноября.

Коронавирус может вызвать серьезное психическое расстройство, которое бывает у вернувшихся с войны. И это помимо осложнений в легких и другие жизненно важных органах.