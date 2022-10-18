Фитнес-блогер Карданова рассказала об упражнениях, которые стоит делать по утрам | 360°

Здоровье 18 октября 2022, 12:03 Фитнес-блогер Карданова рассказала об упражнениях, которые стоит делать по утрам Блогер Карданова: первое, что стоит сделать после пробуждения, это покрутить головой freepik

Читать 360tv в

Всего семь упражнений по утрам смогут поднять настроение, улучшить кровообращение и кровоснабжение головного мозга. Об этом изданию Life рассказала фитнес-блогер Залина Карданова.

Первое, что стоит сделать после пробуждения, это покрутить головой.

Реклама

«Принимаем положение стоя, ноги вместе, а руки — на пояс. Спина должна быть прямой», — сообщила Карданова.

Реклама

Далее следует размять плечи, также делая равномерные вращения. За плечами идет таз, который можно размять с помощью круговых движений, стопы при этом должны четко стоять на полу, а корпус двигаться не должен.

Для того, чтобы размять колени, необходимо согнуться, положить на них руки и начать рисовать круги против часовой стрелки, а затем в обратную сторону.

Еще одним эффективным упражнением станет ходьба на месте. Плечи должны быть расправлены, а живот втянут.

Чтобы проработать мышцы голени, фитнес-блогер советует делать подъем на носки в положении стоя. Также можно сделать прыжки на носках.