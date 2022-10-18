Фитнес-блогер Карданова рассказала об упражнениях, которые стоит делать по утрам | 360°

18 октября 2022, 12:03
Фитнес-блогер Карданова рассказала об упражнениях, которые стоит делать по утрам
Блогер Карданова: первое, что стоит сделать после пробуждения, это покрутить головой
Всего семь упражнений по утрам смогут поднять настроение, улучшить кровообращение и кровоснабжение головного мозга. Об этом изданию Life рассказала фитнес-блогер Залина Карданова.
Первое, что стоит сделать после пробуждения, это покрутить головой.
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«Принимаем положение стоя, ноги вместе, а руки — на пояс. Спина должна быть прямой», — сообщила Карданова.
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Далее следует размять плечи, также делая равномерные вращения. За плечами идет таз, который можно размять с помощью круговых движений, стопы при этом должны четко стоять на полу, а корпус двигаться не должен.
Для того, чтобы размять колени, необходимо согнуться, положить на них руки и начать рисовать круги против часовой стрелки, а затем в обратную сторону.
Еще одним эффективным упражнением станет ходьба на месте. Плечи должны быть расправлены, а живот втянут.
Чтобы проработать мышцы голени, фитнес-блогер советует делать подъем на носки в положении стоя. Также можно сделать прыжки на носках.
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