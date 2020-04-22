    22 апреля 2020, 10:04

    Финский врач рассказал о необходимости прогулок на свежем воздухе во время пандемии

    Анастасия Кременчугская

    Йони Ахола, врач ведущей больницы столичного региона Финляндии, заявила, что прогулки на свежем воздухе — одна из важных частей жизни человека. И это «не заменят никакие физические нагрузки дома». Об этом написало РИА «Новости».

    По словам специалиста, прогулки на свежем воздухе способствуют быстрому выздоровлению и стимулируют иммунитет. Она сравнила прогулку с медитацией. Так как во время нее человек полностью расслабляется и отдыхает от проблем.

    «Совершенно по-иному протекают обменные процессы, прогулка благотворно влияет на все органы. Происходит обогащение кислородом и закаливание», — приводит слова врача «Царьград».