Финский врач рассказал о необходимости прогулок на свежем воздухе во время пандемии

По словам специалиста, прогулки на свежем воздухе способствуют быстрому выздоровлению и стимулируют иммунитет. Она сравнила прогулку с медитацией. Так как во время нее человек полностью расслабляется и отдыхает от проблем.

«Совершенно по-иному протекают обменные процессы, прогулка благотворно влияет на все органы. Происходит обогащение кислородом и закаливание», — приводит слова врача «Царьград».