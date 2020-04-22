Финский врач рассказал о необходимости прогулок на свежем воздухе во время пандемии
Йони Ахола, врач ведущей больницы столичного региона Финляндии, заявила, что прогулки на свежем воздухе — одна из важных частей жизни человека. И это «не заменят никакие физические нагрузки дома». Об этом написало РИА «Новости».
По словам специалиста, прогулки на свежем воздухе способствуют быстрому выздоровлению и стимулируют иммунитет. Она сравнила прогулку с медитацией. Так как во время нее человек полностью расслабляется и отдыхает от проблем.
«Совершенно по-иному протекают обменные процессы, прогулка благотворно влияет на все органы. Происходит обогащение кислородом и закаливание», — приводит слова врача «Царьград».