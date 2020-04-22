Финский врач оценила запрет прогулок из-за коронавируса

«Никакие физические нагрузки дома не заменят прогулок на свежем воздухе», — подчеркнула Ахола. По ее мнению, справиться с любым вирусом помогут постоянные тренировки, желательно на улицах и в парках. Ведь организм будет получать необходимый кислород, который, в свою очередь, стимулирует рост защитных клеток.

В Финляндии, как и в некоторых других европейских странах, прогулки на свежем воздухе разрешены — при условии соблюдения всех мер предосторожности. Власти не запрещают выходить из дома.

В России с конца марта введен режим самоизоляции. Выходить из дома можно только для того, чтобы посетить аптеку, магазин или банк. При этом число ограничений постоянно растет, в некоторых регионах вводятся дополнительные пропуска на выход из дома. Карантинные меры в нашей стране действуют до 30 апреля.

В России — 52 763 заболевших COVID-19. Больше всего случаев заражения коронавирусом — в США, Испании, Италии, Франции и Германии. В Финляндии зафиксировано более четырех тысяч зараженных коронавирусом.