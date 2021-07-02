Финский Минздрав предостерег от поездок в Россию из-за COVID-19

Жителям Финляндии рекомендовали отказаться от поездок в Россию из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в РФ, а также распространения заразного штамма «дельта». Рекомендацию выпустил Минздрав республики, сообщил телеканал Yle.

Тем, кто прибывает из России, необходимо сдать тест на коронавирус при прохождении границы и спустя 72 часа. В течение этого времени путешественникам рекомендуют избегать социальных контактов.

Ранее Минздрав Финляндии сообщал, что с 21 по 27 июня в стране зарегистрировали 947 случаев коронавирусной инфекции. Это на 400 больше, чем неделей ранее.

При этом 386 заболевших прибыли из Петербурга, где финская сборная по футболу встречалась с командами России и Бельгии на Евро. Фанаты заразили еще 50 человек.

Всего на матчи в Россию приезжали около 4,5 тысячи финнов, сообщали власти республики.

30 июня в Финляндии был пик выявленных заражений с середины апреля — 355 случаев. В Санкт-Петербурге в тот же день подтвердили диагноз у 1612 заболевших, что стало максимумом за последние месяцы.