Финские ученые связали риск развития болезней сердца с ростом человека

Специалисты из Университета Тампере (Финляндия) пришли к выводу, что рост человека влияет на ряд разнообразных факторов. В частности, он определяет вероятность развития заболевания сердечно-сосудистой системы, передает ИА Nation News.

В ходе исследования ученые выяснили, что низкорослые люди больше всего подвержены развитию болезней сердца. У них риск развития подобных заболеваний в полтора раза выше. Отмечается, что среди женщин невысокими считались люди ниже 152 сантиметров, а среди мужчин — ниже 165 сантиметров.