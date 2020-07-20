Финские ученые объяснили, сколько нужно отдыхать для продления жизни

Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 1200 добровольцев. Их разделили на две группы. Участники из первой группы соблюдали правильный образ жизни, занимались спортом, не пили спиртные напитки и не курили. Вместе с тем они отдыхали менее 20 дней в год. Представители другой группы не следили за здоровьем, однако отдыхали больше трех недель в год, пишет ИА Nation News.

По итогам исследования, хорошее состояние здоровья было отмечено у первой группы. При этом смертность во второй группе была ниже практически на 40%.