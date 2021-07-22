Финские ученые назвали срок сохранения антител у переболевших ковидом

Нейтрализующие коронавирус антитела остаются в организме переболевших спустя год после перенесенного заболевания. Об этом говорится в результатах исследования Национального института здравоохранения Финляндии. Текст опубликован на сайте учреждения.

Ученые на протяжении года вели наблюдение за группой пациентов, которые перенесли заболевание весной 2020 года. Наличие инфекции подтвердили проведенные ПЦР-тесты.

Спустя шесть месяцев повторное тестирование показало, что у 1292 человек сохраняются антитела IgG, реагирующие на белок шипа коронавируса. Спустя год антитела распознали только у 367 человек и их оказалось на треть меньше, чем после полугода заражения.

Согласно данным исследования, высокий титр антител на протяжении долгого времени сохранялся у тех, кто перенес тяжелую форму заболевания.

«Исследование уровней антител после заболевания коронавирусом дает важную информацию, которая также поможет оценить защиту и продолжительность действия вакцин», — говорит Мерит Мелин, менеджер по исследованиям THL.

Ученые также проверили способности антител бороться с новыми штаммами коронавируса. С вариантом «альфа» иммунитет переболевших справился хуже. Против «беты» и «дельты» антитела оказались достаточно слабыми. По словам специалистов, помочь в этом случае может только вакцинация. Благодаря препаратам, при встрече с патогеном активизируются клетки памяти, которые начинают вырабатывать антитела.