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    22 июля 2021, 22:45

    Финские ученые назвали срок сохранения антител у переболевших ковидом

    Анатолий Минкин

    Нейтрализующие коронавирус антитела остаются в организме переболевших спустя год после перенесенного заболевания. Об этом говорится в результатах исследования Национального института здравоохранения Финляндии. Текст опубликован на сайте учреждения.

    Финские ученые назвали срок сохранения антител у переболевших ковидом

    Ученые на протяжении года вели наблюдение за группой пациентов, которые перенесли заболевание весной 2020 года. Наличие инфекции подтвердили проведенные ПЦР-тесты.

    Спустя шесть месяцев повторное тестирование показало, что у 1292 человек сохраняются антитела IgG, реагирующие на белок шипа коронавируса. Спустя год антитела распознали только у 367 человек и их оказалось на треть меньше, чем после полугода заражения.

    Согласно данным исследования, высокий титр антител на протяжении долгого времени сохранялся у тех, кто перенес тяжелую форму заболевания.

    «Исследование уровней антител после заболевания коронавирусом дает важную информацию, которая также поможет оценить защиту и продолжительность действия вакцин», — говорит Мерит Мелин, менеджер по исследованиям THL.

    Ученые также проверили способности антител бороться с новыми штаммами коронавируса. С вариантом «альфа» иммунитет переболевших справился хуже. Против «беты» и «дельты» антитела оказались достаточно слабыми. По словам специалистов, помочь в этом случае может только вакцинация. Благодаря препаратам, при встрече с патогеном активизируются клетки памяти, которые начинают вырабатывать антитела.