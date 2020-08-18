Финские ученые назвали лучшие продукты для борьбы с похмельем

Ученые из Университета Хельсинки и Университета Восточной Финляндии назвали продукты, которые лучше всего помогают восстановиться человеческому организму при похмелье.

По словам специалистов, на следующий день после застолья можно съесть горох, яйца и семечки. В них содержится много аминокислоты L-цистеин. Ученые провели исследование, в рамках которого одна группа пациентов с похмельем употребляла перечисленные выше продукты, а вторая принимала плацебо, пишет «Газета.ру».

«Исследование обнаружило статистически значимую связь между L-цистеином и уменьшением симптомов похмелья», — уточнили эксперты.

Специалисты отметили, что аминокислота уменьшала головную боль, тошноту, нервное напряжение и облегчала тревожное состояние.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, что самыми «коварными» алкогольными напитками являются коктейли с газировкой. Она объяснила, что газация воды усиливает всасывание спирта в кровь. То же самое относится к популярному напитку «Ерш». Пиво в его составе заглушает вкус алкоголя. В итоге человек пьянеет незаметно и резко.