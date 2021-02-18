Финская лаборатория нашла новый штамм коронавируса

Новую мутацию коронавируса обнаружили специалисты одной из лабораторий в Финляндии. Найденный штамм имеет черты «британского» и «южноафриканского» вариантов патогена.

«Vita Laboratoriot Oy и Институт биотехнологии Хельсинкского университета обнаружили ранее неизвестный вариант коронавируса в образце коронавируса из южной Финляндии. Мутации в этом варианте затрудняют обнаружение хотя бы в одном из рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов», — сообщила пресс-служба лаборатории.

По словам ученых, открытие очередной мутации может помочь в определении распространения инфекции. Предварительно штамм назвали Fin-796H. По словам специалистов, обнаруженный вариант имеет черты «британского» и «южноафриканского» штаммов. При этом он имеет и отличительные особенности.

Ранее сотрудница Национальной лаборатории в Лос-Аламосе в штате Нью-Мехико Бетти Корбер сообщила о гибридном штамме коронавируса. Она нашла возможную рекомбинацию геномов «британского» и «калифорнийского» вариантов патогена. Рекомбинация отличается от мутации множественными изменениями генома.