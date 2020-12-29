Финансирование здравоохранения в РФ увеличилось на 500 млрд рублей

«Хочу сказать, что за 2020 год мы более чем на 500 миллиардов увеличили финансирование системы здравоохранения», — процитировала государственного деятеля «Газета.ru».

По ее словам, из этой суммы 47 миллиардов рублей были направлены на систему обязательного медицинского страхования.

Ранее Голикова заявила, что россияне смогут выбирать, какой вакциной от COVID-19 прививаться, возможно, уже в первом квартале 2021 года.