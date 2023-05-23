Здоровье 23 мая 2023, 16:20 Филиал поликлиники на Таганке откроют осенью после реконструкции Собянин: комплексная реконструкция филиала сделает поликлинику № 46 главной в районе Фото М.Мишина / Сайт мэра и правительства Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ход реконструкции здания филиала № 1 городской поликлиники № 46 в Таганском районе Москвы. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Реконструкция небольшого филиала позволит качественно улучшить уровень медицинской помощи. После завершения работ сюда завезут новое оборудование, врачи смогут вести прием пациентов в комфортных условиях.

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«Сама поликлиника небольшого объема, поэтому рядом пристроили восьмиэтажное здание, которое пристроят тоже к осени этого года. И одновременно мы запустим этот комплекс, который удвоит возможности учреждения и сделает его главной поликлиникой в районе», — сказал Собянин.

Также мэр подчеркнул, что программа модернизации поликлиник Москвы в разгаре. Сейчас работы завершились в 82 учреждениях, в 119 идут полным ходом. Такие темпы позволяют завершить программу на год раньше.

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