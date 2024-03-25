Здоровье 25 марта 2024, 16:54 Фермер Овчинников рассказал, что куриные яйца с пятнами крови в желтке не опасны

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Не стоит бояться яиц с пятнами крови в желтке, они совершенно безопасны для употребления в пищу. Об этом Pravda.Ru рассказал фермер Андрей Овчинников.

По его словам, сгустки говорят о том, что яйцо было оплодотворено. Такое бывает только у частников, потому что на больших предприятиях нет петухов.

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«Это оплодотворенный зародыш. Это крайне редко встречается. Потому что яйца неоплодотворенные продают», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что ничего опасного в сгустках нет, но, если они неприятны эстетически, то можно убрать их вилкой или ножом.

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