Фельдшеры рассказали о своих трудовых буднях

Фельдшер Александр Сергейчук 21 год работает на подстанции скорой медицинской помощи № 5 на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Он рассказал о своих трудовых буднях, сообщил «Петербургский дневник».

За 20 лет изменилось все, заявил сотрудник скорой. В конце 1990-х не было четко прописанных стандартов оказания помощи, теперь же они есть. Это помогает работникам понять, как лечить пациента, куда его доставить.

«И самое главное — помогает самому пациенту. Он понимает, что ему окажут высококвалифицированную помощь», — отметил Сергейчук.

Оборудование, с которым врачи и фельдшеры едут к пациенту, теперь почти одинаковое.

По словам фельдшера, связь с человеком, которого на скорой привозят в больницу, не прерывается. Через коллег-врачей медицинские работники узнают о судьбе тяжелых пациентов. За многих они продолжают волноваться, признался Сергейчук.

На той же подстанции работает 26-летний фельдшер Александр Таранов. Он трудится там 2,5 года. В среднем дежурит 13 суток в месяц, у него 12-13 вызовов в день. В начале пандемии он переболел ковидом и теперь призывает всех вакцинироваться.

У фельдшеров ограничено время, действовать они должны быстро и четко, отметил Таранов. От этого зависит жизнь и здоровье пациента. Существует стандарт «золотого часа», когда в течение часа с момента получения травмы человек должен попасть в стационар.