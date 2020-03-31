Фельдшера скорой помощи на Урале госпитализировали и проверяют на коронавирус

В ведомстве сообщили, что медработница контактировала с инфицированным коронавирусом — брала у него анализы.

«Фельдшер находится в инфекционном отделении», — уточнили в пресс-службе.

Сейчас вся бригада скорой помощи сидит на карантине. Всем выданы противовирусные препараты, симптомов пока ни у кого нет.

Ранее стало известно, что частная клиника МЕДСИ в Красногорском округе готова к приему пациентов с коронавирусом с 1 апреля. Для этого весь персонал прошел дополнительное обучение, а в центре появились новые аппараты ИВЛ и реанимационные койки. Лечить больных будут бесплатно по полисам ОМС и ДМС. В неделю в МЕДСИ планируют размещать по сто пациентов. 10% могут разместить в реанимации. Всего клиника сможет принять до 400 больных с коронавирусом.