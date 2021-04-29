Фельдшер скорой помощи призвала популяризовать профессию врача

Фельдшер выездной бригады Аксарковской центральной районной больницы Татьяна Ревина призвала популяризовать профессию врача, сообщил портал «Ридус».

В День рождения службы скорой помощи в России Ревина напомнила, что зачастую от медиков экстренной помощи зависят жизни людей, пострадавших в происшествиях, попавших в непредвиденную ситуацию.

«На мой взгляд, больницы и скорые помощи могли бы устраивать день открытых дверей, показывать, какое оборудование есть в наличии, как работают медики. Медучреждения, я считаю, должны стать более открытыми. Возможно, стоит еще проводить уроки профориентации в школах», — поделилась мнением Татьяна.

Она вспомнила, как приехала по вызову к беременной женщине в тундру. Врач поняла, что пациентка скоро родит и везти ее в роддом бессмысленно. В итоге пришлось принимать роды на месте. Когда ребенок появился на свет, молодую маму и новорожденного доставили на снегоходе к автомобилю скорой помощи. Под утро они оказались в родильном отделении больницы Салехарда.