facebook_pixel
    29 апреля 2021, 11:31

    Фельдшер скорой помощи призвала популяризовать профессию врача

    Полина Петрова

    Фельдшер выездной бригады Аксарковской центральной районной больницы Татьяна Ревина призвала популяризовать профессию врача, сообщил портал «Ридус».

    Фельдшер скорой помощи призвала популяризовать профессию врача

    В День рождения службы скорой помощи в России Ревина напомнила, что зачастую от медиков экстренной помощи зависят жизни людей, пострадавших в происшествиях, попавших в непредвиденную ситуацию.

    «На мой взгляд, больницы и скорые помощи могли бы устраивать день открытых дверей, показывать, какое оборудование есть в наличии, как работают медики. Медучреждения, я считаю, должны стать более открытыми. Возможно, стоит еще проводить уроки профориентации в школах», — поделилась мнением Татьяна.

    Она вспомнила, как приехала по вызову к беременной женщине в тундру. Врач поняла, что пациентка скоро родит и везти ее в роддом бессмысленно. В итоге пришлось принимать роды на месте. Когда ребенок появился на свет, молодую маму и новорожденного доставили на снегоходе к автомобилю скорой помощи. Под утро они оказались в родильном отделении больницы Салехарда.