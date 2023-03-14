Здоровье 14 марта 2023, 18:20 Фельдшер Дмитрий Микрюков рассказал, как помочь человеку при инфаркте

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Оказание первой медицинской помощи человеку, у которого произошел инфаркт, очень важно, но главное, не допустить ошибок. Об этом Pravda.Ru рассказал фельдшер скорой помощи, руководитель школы первой помощи и спасения на воде «Акваспас» Дмитрий Микрюков.

Он подчеркнул, что человеку нельзя самостоятельно давать какие-либо лекарства. Вместо этого нужно немедленно вызвать скорую. Тем временем освободить больного от стесняющей или сдавливающей одежды и обеспечить приток кислорода.

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Человека нужно уложить или посадить, зафиксировав в более удобном для него положении. Если он потерял сознание, то положить на бок. В случае, если больной перестал дышать — начать сердечно-легочную реанимацию и продолжать до прибытия врачей.

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