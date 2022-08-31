Фейк: вспышка оспы обезьян произошла среди российских солдат

Сообщения о заражении 600 российских военных оспой обезьян не нашли своего подтверждения. В сводках Минобороны эти данные отсутствуют, Роспотребнадзор также не сообщал только об одном подтвержденном случае заболевания в России (в Санкт-Петербурге). Пациент успешно вылечился. Первоисточник сообщения о заражении российских не выдерживает никакой критики.

Фейк

Сообщение о заражении 600 российских солдат со ссылкой на Минобороны появилось на скриншоте, сделанном якобы в Telegram-канале «Военкор Котенок».

Источник фото: телеканал «360»

Кадр появился в Telegram-канале «Клирик», который принадлежит уехавшему в Италию оппозиционному русскоязычному видеоблогеру.

Правда

Сообщения с подписью автора Telegram-канала «Военкор Котенок» не существует. Картинку, очевидно, сделали при помощи фотомонтажа для распространения дискредитирующей Вооруженные силы России информации. Также речь может идти о кратковременном взломе канала и последующем постинге фейковой информации.



Владельцем «Клирика» является бывший священник Тамбовской епархии Сергий. Он сложил с себя сан после оглашения приговора группе Pussy Riot. Сейчас он занимается распространением негативной и недостоверной информации о власти России, известных российских журналистах и общественных деятелях.

Отдельный штрих — слово «сведениям», написанное с ошибкой, которую пользующийся большим авторитетом военкор вряд ли мог допустить.

Информации о случаях заболевания оспой обезьян в российской армии нет в сообщениях Минобороны. По последним данным Роспотребнадзора, в нашей стране новых случаев заболевания не регистрировали.

Также нет случаев заражения на территории, где проходит специальная операция. Об этом свидетельствуют в том числе данные Минздрава Украины.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.