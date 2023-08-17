Здоровье 17 августа 2023, 18:48 Фейк: военный госпиталь Вишневского столкнулся с нехваткой донорской крови ФМБА опровергло нехватку донорской крови в госпитале Вишневского РИА «Новости»

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Сообщения о нехватке донорской крови в Центральном военном госпитале имени Вишневского распространил ряд Telegram-каналов. Но эту информацию опровергли в Федеральном-медико-биологическом агентстве (ФМБА).

Фейк

Центральный военный госпиталь имени Вишневского столкнулся с острым дефицитом донорской крови всех групп.

Правда

Заготовка запасов донорской крови всех компонентов проходит в Центральном военном госпитале имени Вишневского в плановом порядке. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ФМБА.

В агентстве подчеркнули, что имеющихся запасов достаточно, чтобы удовлетворить заявки от медицинских организаций на все компоненты. Руководство военного госпиталя к ним не обращалось. По представленным данным, работа по заготовке донорской крови проходит в плановом режиме.

Таким образом, информация о том, что в Центральном военном госпитале имени Вишневского содержится острая нехватка донорской крови всех групп, недостоверна. Ее опровергла пресс-служба ФМБА.

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