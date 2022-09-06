Фейк: вакцины от коронавируса могут вызывать синдром внезапной смерти взрослых | 360°

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Фейк: вакцины от коронавируса могут вызывать синдром внезапной смерти взрослых

Заявление профессора Редько о синдроме внезапной смерти из-за вакцины оказалось фейком

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Информация о том, что вакцины от коронавируса якобы вызывают синдром внезапной смерти взрослых, распространилась в Сети. «360» разобрался, откуда взялись эти слухи и почему они недостоверны.

Фейк

В середине августа в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, где некий профессор по имени Александр Редько в режиме ВКС дал интервью на разные темы, преимущественно касающиеся медицины, пандемии и вакцинации. Редько в ходе беседы заявил, что вакцинация от коронавируса вызывает синдром внезапной смерти взрослых.

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Правда

Врачи по всему миру в последнее время действительно стали отмечать случаи внезапной смерти довольно молодых людей. Этот феномен в России успели назвать «синдромом внезапной смерти взрослых» (по аналогии с «синдромом внезапной детской смерти»), за рубежом — «внезапной аритмической смертью». Медики допустили, что пандемия могла стать толчком к увеличению числа случаев внезапной смерти, однако никаких доказательств того, что это происходит из-за вакцинации, нет.

Редько, который продвигает эту идею, стал лауреатом премии ВРАЛ-2021 в медицинской категории. Эта премия в шутливой форме изобличает антинаучную деятельность. В частности, профессор заявлял, что вакцина от коронавируса может влиять на личность человека и якобы «делать его трансгендером».

Также в интернете есть видео, где Редько во время рейда ГИБДД в Санкт-Петербурге остановили инспекторы, а он показал сразу несколько корочек с триколором.

Согласно одному документу, он якобы является генерал-майором экологической безопасности, по второму — значится как советник президента Международной полицейской ассоциации, член «некоммерческого партнерства „Президентский клуб ‚Доверие‘“».

Редько на видео уверял инспекторов, что удостоверения не являются подделкой, а последний документ ему вообще выдали в Кремле.

Судя по всему, этому человеку свойственны мания величия и нарциссизм, что вынуждает его привлекать к себе внимание всяческими способами. В том числе — громкими антинаучными заявлениями.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Вакцинация

Коронавирус в России и в мире

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