Фейк: вакцины от коронавируса провоцируют дегенерацию мозга | 360°

Здоровье 07 сентября 2022, 17:12 (обновлено: 07 сентября 2022, 18:39) Поделиться Telegram

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Viber Фейк: вакцины от коронавируса провоцируют дегенерацию мозга Фейк о влиянии вакцин от коронавируса на функции мозга распространился в Сети РИА «Новости»

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В Сети продолжают распространяться данные о «необратимых последствиях» вакцинации от коронавируса. Появились очередные зарубежные исследования, якобы доказывающие, что прививки приводят к нейродегенеративным заболеваниям. «360» разобрался, можно ли верить этим данным.

Фейк

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О том, что вакцинация от коронавируса провоцирует Болезнь Крейтцфельдта — Якоба (характеризуется прогрессирующими психическими и умственными нарушениями, ведущими к слабоумию), написали в группе «ВКонтакте» «КПО — канал повышения осознанности» 9 июня. На ресурсе появилась информация о том, что два клинических исследования, проводимых в Турции и Франции, начали устанавливать связь между упомянутым нейродегенеративным заболеванием и «экспериментальной вакционой от COVID-19». После вакцинации болезнь якобы прогрессирует с большой скоростью, а не находится в спящем состоянии, как обычно.

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Данные о том, что вакцины против COVID-19 могут вызывать Болезнь Крейтцфельдта — Якоба, распространились после статьи иммунолога Барта Классена об американских вакцинах Pfizer/BioNTech и Moderna.

В сообщении «ВКонтакте» дается ссылка на ресурс «Редко да метко». По его данным, в турецком исследовании напрямую заявляется: доказательств тому, что вакцины от коронавируса приводят к нейродегенеративным заболеваниям, нет. Однако указано, что цельновирусная вакцина CoronaVac китайского производителя ухудшила состояние пациента с болезнью Крейтцфельдта — Якоба.

Из материала о результатах французского исследования следует, что к осложнениям нейродегенеративной болезни привели мРНК-вакцины от компаний Pfrizer, Moderna, а также вакцина от AstraZeneca.

Правда

Барт Классен (Джон Бартелоу Классен) — американский иммунолог и антипрививочник, чьи взгляды считаются непроверенными и оспариваются. Сама статья про влияние мРНК-вакцин вышла в журнале Microbiology and Infectious Diseases, издатель которого, Scivision Publishers, включен в список ненадежных издателей, которые не проверяют научные изыскания авторов.

Винсент Раканьелло, профессор микробиологии и иммунологии Колумбийского университета, назвал утверждения Классена «совершенно неверными». Вирусолог Роберт Гарри из Университета Тулейна заявил, что Классен не представил никаких доказательств в пользу своих утверждений, что мРНК-вакцина вызывает ухудшение состояния нейродегенеративных больных.

Американский совет по науке и здравоохранению также отметил, что заявления Классена о связи между вакцинами, аутизмом и иммунными заболеваниями не имеют под собой никакой научной основы.

В тексте о французском исследовании отмечается, что осложнения вызывали мРНК-вакцины, хотя вакцина от AstraZeneca является векторной. Уже одно это заставляет задуматься о правдивости утверждений.

Что касается «Редко да метко», сайт позиционирует себя как современный, независимый, освещающий актуальные темы, причем с тех сторон, с которых мы вряд ли их узнаем из СМИ. Ресурс сотрудничает с различными «авторами, независимыми журналистами как в России, так и за рубежом, предоставляя всегда независимую оценку происходящих событий с разных сторон».

Можно заключить, что портал выбрал нишу, которая позволяет ему через статьи, идущие вразрез с общественным мнением, привлекать падкую на неофициальные версии событий публику.

Кстати, в статьях на данном ресурсе, как правило, указываются зарубежные авторы. Кто занимался переводом, не уточняется. Очевидно, что выводы, сделанные авторами публикации, совершенно не соответствуют той информации, которая была опубликована в первоисточниках.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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