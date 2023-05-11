Здоровье 11 мая 2023, 19:43 Фейк: в Тюменской области столкнулись с нехваткой крови для переливания Тюменские власти опровергли сообщения о нехватке крови и ее компонентов для переливания Unsplash

Читать 360tv в

В соцсетях распространили фейки о том, что медучреждения в Тюменской области испытывают нехватку крови и ее компонентов для переливания, поэтому требуется донорская. «360» выяснил подробности.

Фейк

В социальных сетях и информационных агентствах Тюменской области 10 мая появились сообщения о том, что пострадавшим в результате пожаров требуется донорская кровь.

Реклама

«Стали известны подробности пожара, в котором погиб доброволец из тюменского села. Сейчас одному из пострадавших срочно требуется кровь. Родные просят помощи», — рассказали авторы одного из постов.

Правда

Департамент здравоохранения Тюменской области сообщил, что в регионе сформирован достаточный запас компонентов крови, необходимый для оказания помощи пациентам. Информация в Сети по этой теме некорректна, заявили в ведомстве.

«Есть достаточный запас компонентов крови, необходимый для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе пострадавшим от пожаров. Запас компонентов крови регулярно пополняется», — отметил главный врач Областной станции переливания крови Александр Гаврилей.

Тем не менее желающие сдать кровь, могут сделать это в плановом порядке.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.