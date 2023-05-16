Здоровье 16 мая 2023, 17:49 Фейк: в Подмосковье появился ядовитый решеточник красный Unsplash

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В соцсетях распространили фейки о том, что в России начал разрастаться крайне опасный гриб — красный решеточник. «360» выяснил подробности.

Фейк

В Telegram-канале «Новости Москвы» появилась новость о том, что в России начал разрастаться гриб — красный решеточник. По словам автора поста, такие грибы встречаются в Московской области и очень ядовиты, поэтому трогать их нельзя ни в коем случае.

Правда

Впервые информация о том, что в России начал распространяться краснокнижный гриб решеточник, появилась 13 мая 2023 года на сайте РИА «Новости». В статье говорилось о том, что крайне много решеточника растет в Сочинском дендрарии.

Ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк» Галина Солтани рассказала, что решеточники разрослись в этом году из-за необычно теплой и влажной погоды. Она заявила, что грибы ядовиты и трогать их нельзя.

На следующий день, 14 мая, миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский сообщил изданию «Подъем», что решеточники вовсе не ядовиты. Даже наоборот, в молодом возрасте грибы, когда имеют яйцевидную форму, съедобны, как и родственные им веселки, их можно есть сырыми. Но к старости они теряют оболочку и наружу выходит «решетчатая пространственная рама», дурно пахнущая для привлечения мух, которые затем разносят споры грибов по округе.

Также Вишневский отметил, что распространение гриба связано с глобальным потеплением и сейчас он только осваивает юг России, а все, что встречается севернее, имеет завозной характер. Грибы встречаются в средней полосе, до Московской области и дальше на север, но это еще не реальные места обитания, а случаи завоза вместе с почвой, субстратом или грунтом откуда-то из южных регионов.

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