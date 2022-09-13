Фейк: в общественном транспорте Забайкальского края вернули масочный режим | 360°

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Фейк: в общественном транспорте Забайкальского края вернули масочный режим

Обязательное ношение масок в общественном транспорте Забайкальского края оказалось фейком

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В общественном транспорте Забайкальского края вернули масочный режим. Об этом сообщил читинский паблик, сославшись на распоряжение регионального правительства. На самом деле власти только посоветовали, но не обязали носить респираторы и маски.

Фейк

Telegram-канал «Город Чита» объявил, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции пассажирам общественного транспорта следует носить маски и респираторы. Он сослался на некое поручение правительства Забайкальского края.

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Правда

Власти региона не вводили обязательного ношения масок для пассажиров общественного транспорта. Возвращение масочного режима опровергли в пресс-службе правительства Забайкальского края и региональном управлении Роспотребнадзора.

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Региональный оперштаб лишь рекомендовал использовать средства индивидуальной защиты. Городская администрация Читы разместила это сообщение на своем официальном сайте, а модераторы «Города Читы» трактовали информацию на свое усмотрение.

Таким образом, информация об обязательном ношении СИЗ в общественном транспорте Забайкальского края недостоверна. Использование масок в транспорте носит исключительно рекомендательный характер.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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