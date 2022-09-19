Фейк: Центр имени Гамалеи разработал «таблетку от ожирения» | 360°

Здоровье 19 сентября 2022, 15:27 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: Центр имени Гамалеи разработал «таблетку от ожирения» Сообщения о разработке «таблетки от ожирения» в Центре имени Гамалеи оказались фейком Freepik

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Несколько дней назад в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Центре имени Гамалеи якобы создали лекарство, способное избавлять человека от лишнего веса. Авторы вброса сообщили, что такая таблетка способна решить проблемы с ожирением. «360» разобрался в ситуации и выяснил, что новость является фейком.

Фейк

Авторы Telegram-канала «Медицина * Москва» заявили: специалисты Центра имени Гамалеи разработали «таблетку от ожирения». По их данным, пациенты смогут избавиться от проблемы уже в будущем году, потому что лекарство «почти готово». В публикации отметили, что «уйдут в прошлое мучительные диеты от ожирения, лишний вес прикажет долго жить». На самом деле все оказалось далеко не так.

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Правда

В начале сентября «Российская газета» сообщила о работе в Центре Гамалеи над препаратом для нормализации липидного обмена и микрофлоры кишечника. Замдиректора учреждения по науке профессор Александр Пронин заявил, что называть разработку таблеткой от ожирения нельзя.

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«Пока исследования проведены на животных. И речь, повторюсь, идет только о снижении уровня триглицеридов и холестерина в организме. Сами тестирования начнутся, если будут получены все разрешения, в 2023 году», — подчеркнул ученый.

Исходя из слов профессора, можно сделать вывод, что сообщение, размещенное в Telegram-канале «Медицина * Москва», является очередным фейком. Размещенная там информация недостоверна и искажает факты о работе Центра имени Гамалеи.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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