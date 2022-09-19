Фейк: Центр имени Гамалеи разработал «таблетку от ожирения» | 360°

Все новости

Мир

19 сентября 2022, 17:07

Хиджаб привел к массовым протестам в Иране. Страну может ждать медленная либерализация

Подмосковье

19 сентября 2022, 17:04

Всероссийские проверочные работы начнутся в школах Подмосковья 19 сентября

Реклама

Важное

19 сентября 2022, 17:01

ЛНР призвали срочно провести референдум и признать субъектом России

Происшествия

19 сентября 2022, 16:49

Жертвами удара ВСУ по Донецку стали два ребенка — власти города

Подмосковье

19 сентября 2022, 16:41

Почти 90 тысяч рублей переплаты за ЖКУ вернули двум жителям Домодедова

Эксклюзив

19 сентября 2022, 16:40

«Убийства будут продолжаться». Атаку ВСУ по Донецку назвали сознательным уничтожением населения

Подмосковье

19 сентября 2022, 16:30

Владимир Пирогов стал временно исполняющим полномочия главы Краснознаменска

Подмосковье

19 сентября 2022, 16:22

Жители Подмосковья смогут получить справки о льготах и выплатах онлайн

Происшествия

19 сентября 2022, 16:19

Ураган в Курской области унес жизни двух человек. Что нужно знать, чтобы обезопасить себя

Здоровье

19 сентября 2022, 15:27

Фейк: Центр имени Гамалеи разработал «таблетку от ожирения»

Сообщения о разработке «таблетки от ожирения» в Центре имени Гамалеи оказались фейком

Читать 360tv в

Несколько дней назад в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Центре имени Гамалеи якобы создали лекарство, способное избавлять человека от лишнего веса. Авторы вброса сообщили, что такая таблетка способна решить проблемы с ожирением. «360» разобрался в ситуации и выяснил, что новость является фейком.

Фейк

Авторы Telegram-канала «Медицина * Москва» заявили: специалисты Центра имени Гамалеи разработали «таблетку от ожирения». По их данным, пациенты смогут избавиться от проблемы уже в будущем году, потому что лекарство «почти готово». В публикации отметили, что «уйдут в прошлое мучительные диеты от ожирения, лишний вес прикажет долго жить». На самом деле все оказалось далеко не так.

Реклама

Правда

В начале сентября «Российская газета» сообщила о работе в Центре Гамалеи над препаратом для нормализации липидного обмена и микрофлоры кишечника. Замдиректора учреждения по науке профессор Александр Пронин заявил, что называть разработку таблеткой от ожирения нельзя.

Реклама

«Пока исследования проведены на животных. И речь, повторюсь, идет только о снижении уровня триглицеридов и холестерина в организме. Сами тестирования начнутся, если будут получены все разрешения, в 2023 году», — подчеркнул ученый.

Исходя из слов профессора, можно сделать вывод, что сообщение, размещенное в Telegram-канале «Медицина * Москва», является очередным фейком. Размещенная там информация недостоверна и искажает факты о работе Центра имени Гамалеи.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Фейковые новости

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама