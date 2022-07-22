Фейк: синтетическая ткань из вакцин от коронавируса прорастает в организме привитых

В СМИ распространилась информация, что вакцины от коронавируса содержат синтетическую ткань, которая прорастает в организмах привитых и вызывает внезапные смерти. Специально для антифейк-платформы «Лапша» «360» выяснил, откуда пошла эта информация, авторов которой уже ловили на фальсификациях.

Фейк

Авторы сообщений о странной ткани в организмах привитых от коронавируса людей ссылаются на бальзамировщика и директора похоронного бюро Ричарда Хиршмана. Он опубликовал кадры со сгустками из артерий и вен умерших якобы после прививки людей.

Правда

Хиршман — известная в конспирологических кругах фигура. Он неоднократно выступал с заявлениями о сенсациях, которые после опровергали.

Одно из последних скандальных заявлений про странные тромбы у привитых от коронавируса он сделал зимой в эфире телешоу. Несмотря на то, что ученые неоднократно объясняли, что все это не так, по социальным сетям этот миф ходит до сих пор.

Но Хиршмана это не останавливает и он продолжает выступать с подобными заявлениями, которые ученые постоянно опровергают.

В последнем материале о тромбах авторы привели мнение доктора Арианы Лав — потомственного врача-натуропата, независимого журналиста и основателя международного фонда гармонизированной медицины.

Но натуропатия — это не научное направление альтернативной медицины.

Данных, позволяющих делать выводы о том, что вакцинация позволяет выращивать внутри людей синтетические ткани, не существует. Но исследования о том, что коронавирус влияет на сосуды, есть. Кроме того, есть подтверждения связи вакцины AstrаZeneca с формированием тромбов.

По остальным препаратам, в том числе «Спутнику V», таких данных не существует, хотя исследования проводились.

В целом риск возникновения тромбов после вакцинации от COVID-19 намного ниже, чем после перенесенной коронавирусной инфекции.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.