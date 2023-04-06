Здоровье 06 апреля 2023, 14:41 Фейк: примерно 90% смертей от COVID-19 приходится на привитых людей В НИИ гриппа Смородинцева опровергли сообщения о том, что привитые чаще умирают от COVID РИА «Новости»

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В Сети распространили недостоверную информацию о том, что примерно 90% смертей от коронавирусной инфекции приходится на вакцинированных людей. «360» выяснил правду.

Фейк

«Смертность привитых от ковида зашкаливает» — говорится в материале mk.ru, вышедшем 2 апреля. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения пересмотрела практику вакцинации от коронавируса.

Правда

Весь анализ строится на данных британского Минздрава. Значит, ситуация, описываемая в СМИ, касается только Соединенного Королевства.

Между тем в Британии, как и в большинстве западных стран, активно применяли мРНК-вакцины от COVID-19. В России основными препаратами для профилактики коронавирусной инфекции были «Спутник V» и его производные, которые сделаны на основе аденовирусного вектора человека.

Как отметил директор НИИ гриппа имени Смородинцева российского Минздрава профессор Дмитрий Лиознов, в России мРНК-вакцины не были зарегистрированы, то есть они не разрешены к применению.

Также Лиознов подчеркнул, что основная доля умерших от COVID-19 у нас приходится на не прошедших вакцинацию лиц старше 60 лет, а среди умерших от COVID-19 в 2022 году — более 96% не были привиты. С начала 2023-го летальных исходов среди своевременно ревакцинированных пациентов в России не зафиксировано.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.