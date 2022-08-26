Фейк: пандемии испанки, убившей миллионы человек, не было

В соцсетях распространяется информация о том, что пандемии испанского гриппа, которая продолжалась с 1918 по 1920 год и стала причиной смерти как минимум 15–17 миллионов человек, на самом деле не существовало. «360» разобрался, почему нельзя верить подобным сообщениям.

Фейк

В группе под названием «Независимая ассоциация врачей» во «ВКонтакте» появился пост о том, что пандемии испанского гриппа, вызванного вирусом серотипа H1N1, не существовало. Авторы фейка ссылаются на четвертое издание «Основ микробиологии» от 1922 года. По их словам, если бы заболевание существовало, к тому времени его внесли бы «во все реестры стран мира».

Однако на опубликованной в группе 358-й странице учебника, где приведены таблицы с болезнями, их возбудителями и другими сведениями, «никакого испанского гриппа не зафиксировано, а последние вспышки датируются 1907 годом».

Правда

На 358-й странице хронология действительно заканчивается 1907 годом и коклюшем. Между тем, согласно статистике, во второй половине XIX века новые болезни регистрировали в среднем раз в два-четыре года, порой — по несколько в год. То есть с 1907-го по 1922-й должны были открыть как минимум четыре новых заболевания. Скорее всего, создатели фейка скрыли 359-ю или 360-ю страницу, где описаны болезни 1907–1922 годов.

К тому же существует множество книг и исследовательских статей, авторы которых изучают пандемию испанки. Например, The 1918 influenza pandemic in New York City: age-specific timing, mortality, and transmission dynamics и Reassessing the Global Mortality Burden of the 1918 Influenza Pandemic.

Источник фото: РИА «Новости»

Испанский грипп впервые появился не ранее 1916-го, в разгар Первой мировой войны. Ученые считают, что этому способствовали существовавшие тогда в Европе голод, дефицит товаров и лекарств, антисанитария, волны беженцев.

В итоге пандемия коснулась не менее 550 миллионов человек, то есть 30% населения планеты на тот момент. Данные о числе жертв разнятся: от 17,4 миллиона до 100 миллионов человек. Летальность оценивают в 2,5%, что в 25 раз выше, чем при гриппах, вызванных другими штаммами, и предполагает около 15 миллионов умерших.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.