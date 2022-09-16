Фейк: недостаток витамина B17 вызывает рак | 360°

Здоровье 16 сентября 2022, 16:44 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: недостаток витамина B17 вызывает рак Публикация о дефиците витамина B17 и раке в соцсетях оказалась фейком из XX века Unsplash

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В одном из пабликов во «ВКонтакте» опубликовали информацию о последствиях недостатка витамина B17. Авторы вброса утверждают, что это может вызвать рак. При этом они не уточняют, что такого витамина не существует. А вброс тиражируется еще с 1950-х годов.

Фейк

Информация о дефиците B17 и развитии онкологических заболеваний появилась в сообществе «Колхоз — дело добровольное».

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«В 2018 году Нобелевскую премию по медицине вручили двум ученым из Америки и Японии — за новый метод лечения онкологии, который назвали „иммуноонкология“. Это значит, что уже совсем скоро страшный рак будет лечиться, как насморк, на дому!» — утверждают авторы сообщения.

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Правда

Фейк о лечении рака с помощью несуществующего витамина B17 распространяется с 50-х годов прошлого века, его уже неоднократно опровергали в научном сообществе. Была развенчана как концепция в целом, так и отдельные ее элементы.

То, что шарлатаны называют витамином B17, на самом деле является амигдалином — это природное химическое соединение, содержащееся во многих растениях, в первую очередь в косточках (ядрах) абрикосов, горького миндаля, яблок, персиков, вишни и слив.

Амигдалин и химическое производное лаэтрил рекламировались в качестве альтернативных методов лечения рака. Научное исследование показало, что они не только клинически неэффективны при лечении рака, но и потенциально токсичны или смертельны при приеме внутрь из-за отравления цианидом.

Реклама лаэтрила для лечения рака была описана в медицинской литературе как канонический пример шарлатанства и как «самая хитрая, самая изощренная и, безусловно, самая прибыльная реклама шарлатанов в истории медицины».

Это токсичное вещество категорически отвергается научным и медицинским сообществом как не обладающее противоопухолевым действием, в частности, Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA), Американским онкологическим обществом, Американской медицинской ассоциацией (AMA).

В США распространители препарата с амигдалином преследуются в судебном порядке.

Что касается иммунотерапии рака, то в качестве метода лечения она действительно существует и используется во врачебной практике. Однако это не панацея. Это просто еще один способ воздействовать на опухоль, причем далеко не всегда эффективный и совсем не безопасный. Использовать иммунотерапию можно лишь в ограниченном количестве случаев. Иммунотерапия не имеет отношения к дальнейшей информации об амигдалине.

Постулат о том, что рак — это не болезнь, а недостаток витаминов, также не выдерживает критики. Рак — это единый немедицинский термин, который описывает целый класс заболеваний, имеющих между собой как сходства, так и значительные отличия.

Таким образом, сообщение, размещенное в паблике «Колхоз — дело добровольное», является очередным фейком, компилирующим информацию из сомнительных источников и искажающим реально существующие факты об онкологии. Информация абсолютно недостоверна и опасна для жизни и здоровья тех, кто решит воспользоваться ей для лечения и профилактики онкозаболеваний.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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