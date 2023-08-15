Здоровье 15 августа 2023, 14:50 Фейк: медучреждениям Махачкалы не хватило донорской крови Минздрав Дагестана опроверг нехватку донорской крови после взрыва на АЗС РИА «Новости»

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Медучреждения Махачкалы запаслись достаточным количеством донорской крови и смогли оказать помощь пострадавшим при взрыве на АЗС. Информация о дефиците оказалась фейком.

Фейк

На фоне аварии на АЗС в Махачкале на YouTube-каналах и пабликах во «ВКонтакте» появилась информация о нехватке донорской крови для пострадавших.

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Правда

Данная информация не подтвердилась. Желающих сдать кровь для оказания помощи пострадавшим в разы больше, чем необходимо медикам. Скопились огромные очереди у Республиканской станции переливания крови.

«Запасы крови есть, доноров для их пополнения на данный час тоже уже немало», — сообщил Минздрав Дагестана.

Сдать кровь в больницах Махачкалы нельзя, только на РСПК. Сотрудники находились на рабочих местах и принимали доноров, которых немало. Министерство посоветовало отложить визит на станцию переливания.

Таким образом, информация о том, что в Махачкале не хватало донорской крови, недостоверная. Крови и ее компонентов достаточно для оказания медпомощи. Минздрав республики фиксировал огромный наплыв жителей региона, желающих сдать кровь и помочь пострадавшим.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.