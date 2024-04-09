Здоровье 09 апреля 2024, 18:12 Фейк: больницы Белгорода столкнулись с дефицитом лекарств Глава белгородского Минздрава Иконников опроверг сообщения о дефиците лекарств РИА «Новости»

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Белгородские больницы якобы столкнулись с нехваткой лекарственных препаратов, в том числе обезболивающих. В таких условиях дозу наркоза для пациентов в ходе операции сократили до 20%. Такую информацию распространили по Telegram-каналам. На ошибки авторов сообщения в своем опровержении указал глава областного Минздрава Андрей Иконников.

Фейк

Источником данных о нехватке лекарств в больницах Белгородской области стал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». Авторы сообщения заявили, что операции пациентам проводят под наркозом, в котором доза препарата составляет только 20% от нормы.

Правда

Правила закупки лекарственных препаратов в государственные больницы Белгородской области изменили еще несколько лет назад. Все поставки необходимых препаратов в лечебные учреждения региона поступают сразу на год вперед. Об этом заявил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

Он подчеркнул, что больницы заранее присылают заявки на получение лекарственных средств, где указывают все, что им необходимо для работы в ближайшие 12 месяцев. Также министр указал на допущенную авторами вброса ошибку.

«В информационном сообщении указали, что операции проводятся под наркозом в дозировке 20% от нормы. Каждый врач, прочитав такое сообщение, поймет, что оно не соответствует действительности. Поясню: наркоз — общее обезболивание, и если вводить 20%, человек не уснет (так в нем отпадает всякий смысл и применять его не будут)», — подчеркнул глава белгородского Минздрава.

Иконников призвал жителей Белгородской области доверять только официальным источникам информации.

Таким образом, сообщения о том, что у больниц Белгорода возник дефицит с лекарствами и обезболивающими, недостоверна. Проблем с поставками препаратов нет, поскольку порядок закупки изменили. Кроме того, авторы вброса допустили крупную ошибку, которая не имеет отношения к реальной медицинской практике.

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