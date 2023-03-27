Здоровье 27 марта 2023, 18:38 Фейк: «Анаферон», «Нурофен» и «Виферон» вызывают рак крови Слухи о том, что «Анаферон», «Нурофен» и «Виферон» вызывают рак крови, признали фейком Unsplash

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В соцсетях распространяют фейки о том, что препараты «Анаферон», «Нурофен» и «Виферон» вызывают рак крови. «360» выяснил подробности.

Фейк

Одна из пользовательниц «Одноклассников» опубликовала пост, в котором говорится, что «московский врач-онколог запретил давать детям три популярных препарата: „Анаферон“, „Нурофен“ и „Виферон“», поскольку они «вызывают рак крови». В конце поста — подпись с просьбой «передать знакомым».

Правда

Эта информация имеет все признаки недостоверности. Во-первых, из сообщения непонятно, о каком враче идет речь, из какого конкретно он медицинского учреждения и на основании каких исследований сделаны выводы. Во-вторых, это репост фотографии поста из сомнительного аккаунта, который агрегирует фейковые новости и конспирологические теории.

В-третьих, если бы данные о том, что популярные препараты провоцируют онкозаболевания, были правдивы, то и в России, и в мире была бы пандемия детской лейкемии.

«Нурофен» (действующее вещество — ибупрофен) — широко назначаемый нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП). Ибупрофен появился на рынке в 1960-х годах и быстро стал популярным препаратом.

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В апреле 2019-го Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ANSM) Франции выпустило предупреждение о применении НПВП у пациентов с инфекционными заболеваниями, основываясь на анализе 20-летних реальных данных о безопасности применения ибупрофена и кетопрофена. Тем не менее, по оценкам медиков, ибупрофен остается базисным препаратом, применяемым в симптоматической терапии боли различного происхождения.

Среди НПВП ибупрофен вызывает сравнительно низкий риск сердечно-сосудистых побочных эффектов. Исследований и доказанных фактов того, что ибупрофен ведет к развитию рака у детей, не зафиксировано.

«Анаферон», в отличие от «Нурофена», фактически относят к гомеопатическим средствам. У препарата нет действующего вещества, о чем прямо написано в инструкции: «Чувствительность современных физико-химических методов анализа не позволяет оценивать содержание активных компонентов препарата „Анаферон“ в биологических жидкостях, органах и тканях, что делает технически невозможным изучение фармакокинетики».

«Виферон» — иммуномодулятор, прошедший необходимые клинические исследования.

Следовательно, информация о том, что перечисленные выше препараты вызывают рак крови, особенно у детей, недостоверна. Сам источник представляет собой фотографию, тиражируемую в десятках источников, не заслуживающих доверия и не имеющих никаких ссылок на реальные исследования. В официальных данных также отрицается связь развития онкологических заболеваний и применения вышеуказанных средств.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.