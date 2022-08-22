Фейк: 90% привитых от коронавируса женщин потеряли детей

Американский врач Кристиана Нортроп заявила, что у женщин, привившихся от коронавируса, якобы резко повысился показатель внутриутробной смертности, а в грудном молоке появились синтетические вещества. «360» разобрался, почему смерть младенцев в утробе никак не связана с вакцинацией.

Фейк

В Сети еще 4 июля появился пост Кристианы Нортроп, бывшего врача — акушера-гинеколога и по совместительству автора книг о женском здоровье. Американка заявила, что 90% женщин, которые были привиты от коронавируса, потеряли детей. Приводилась различная статистическая информация: якобы внутриутробная смертность после вакцинации от коронавируса в США и Великобритании увеличилась на 3525% и 5400% соответственно, «по всему миру растет показатель по количеству мертворожденных, а в Исландии он вырос на 80%». Пост распространился в соцсетях и мессенджерах.

Правда

Информация недостоверна. Кристиану Нортроп называют «доктором наук по дезинформации». Бывший практикующий акушер-гинеколог давно перешла в лагерь тех, кто создает конспирологические теории, за счет этого пытаясь удержаться на волне популярности.

Ранее Нортроп активно отрицала реальность пандемии коронавируса и существование ее возбудителя — SARS-CoV-2. Также Кристиана Нортроп — активная антипрививочница, утверждающая, что с вакциной от коронавируса людям вводят жидкие кристаллы, с помощью которых можно управлять их сознанием. А еще Нортроп утверждала, что из-за мРНК-вакцины от компании Pfizer 90% женщин потеряли своих детей. Реальных доказательств повальному увеличению мертворождений и выкидышей после вакцинации Pfizer, разумеется, нет.

Также нет информации о критическом росте мертворождаемости по всему миру. Всемирная организация здравоохранения еще в 2020 году допускала рост мертворождаемости на 10–20% в развивающихся странах во время пандемии COVID-19 из-за снижения доступности медицинской помощи.

По сообщению Daily Mail, мертворождаемость действительно выросла, причем в три-четыре раза, но это связано не с вакцинацией, а с тем, что в период пандемии роженицы боялись лишний раз обращаться к врачам и посещать больницы.

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