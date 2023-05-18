Здоровье 18 мая 2023, 11:53 «ФедералПресс»: рак в России начнут лечить с помощью ультразвука

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В России со следующего года запустят серийное производство российского аппарата HIFU-терапии, позволяющего диагностировать и удалять злокачественные новообразования без хирургического вмешательства. Об этом «ФедералПресс» рассказали в «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Новый прибор позволяет воздействовать на новообразование любых размеров и конфигураций. Среди плюсов метода — отсутствие необходимости в наркозе или дополнительных препаратах. Пациента даже не нужно госпитализировать для проведения процедуры.

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«Меняя интенсивность и длительность воздействия ультразвуковых волн на опухоль, специалисты достигают нужного терапевтического эффекта. Вот почему HIFU-терапию называют „онкологической хирургией без ножа“», — рассказали в «НМИЦ радиологии».

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