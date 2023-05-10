10 мая 2023, 13:44
«ФедералПресс»: проводить чекап для диагностики рака нужно раз в три года
Диагностика рака на ранних стадиях значительно упрощает лечение и повышает шансы на его положительный исход, поэтому необходимо каждые три года проводить чекап организма. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Проверку организма нужно начинать проводить с 18 лет, и до 40 лет делать это каждые три года, а после — ежегодно. Особенно это касается заядлых курильщиков и людей, злоупотребляющих алкоголем, а также пациентам с гепатитами. В зоне риска еще и любители загорать, те, у кого в семейном анамнезе есть онкологические заболевания, работники вредных производств.
Онкология
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