Здоровье 06 апреля 2023, 15:31 «ФедералПресс»: при похудении с помощью массажа и занятий йогой важна регулярность

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Далеко не каждому человеку для похудения подходят интенсивные силовые тренировки в тренажерном зале. О том, можно ли сбросить лишний вес с помощью массажа и занятий йогой, сообщил «ФедералПресс».

Процесс похудения на занятиях йогой не такой быстрый, в среднем для достижения необходимой цели понадобится от одного года до двух лет практики. Для коррекции фигуры также активно применяется массаж, выполнять его рекомендуется курсами по 10-15 сеансов.

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Отмечается, что основным фактором для похудения с помощью массажа и йоги является регулярность.