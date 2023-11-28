28 ноября 2023, 16:44
«ФедералПресс»: пациентам стоит составить список необходимых вопросов перед приемом у врача
Успех лечения во многом зависит от тактики общения больного с врачом. Для этого перед приемом пациенту важно подготовиться и составить список необходимых вопросов, сообщил «ФедералПресс».
В этот список стоит внести даже самые мелкие и несущественные симптомы болезни. Также перед приемом важно вспомнить историю болезней в семье и все наследственные недуги, чтобы врач мог получить полный анамнез.
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Кроме того, с собой в поликлинику следует взять выписки из амбулаторной карты и заключения других врачей.
Врачи
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