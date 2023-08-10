Здоровье 10 августа 2023, 16:22 «ФедералПресс»: людям с сахарным диабетом следует учитывать гликемический индекс продуктов

Читать 360tv в

Людям с сахарным диабетом второго типа необходимо учитывать гликемический индекс продуктов, который является показателем влияния углеводов на изменение уровня глюкозы в крови. Об этом сообщило «ФедералПресс».

В основном глюкоза быстро повышается при употреблении сладостей, хлеба, картофеля и фруктов. Всем пациентам с диабетом также следует исключить из своего рациона джемы, алкоголь и сладкие напитки.

Реклама

Отмечается, что к продуктам с низким гликемическим индексом относятся красный рис, овес, бобовые и ячмень.