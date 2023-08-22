Здоровье 22 августа 2023, 14:42 «ФедералПресс»: длительные беговые тренировки помогут сбросить лишний вес

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Бег может быть очень эффективен в вопросе избавления от лишнего веса. Однако тренировки должны занимать минимум 30 минут. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Первые 30 минут занятий мышцы питаются гликогеном. Лишь спустя этот срок организм начинает расходовать жировые клетки. Поэтому для избавления от лишнего веса на тренировку стоит выделить как минимум час.

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При этом начинать лучше с малых нагрузок — спортивной ходьбы или 10–15 минут бега. Постепенно количество времени можно увеличивать.