Редкое употребление фастфуда может быть полезным для нервной системы худеющих. О правилах его употребления рассказала Ura.ru член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

Во времена зарождения диетологии как науки практиковались как разгрузочные, так и загрузочные дни. По словам Дарьи Русаковой, последние дают человеку возможность нарушить режим питания, чтобы с меньшими усилиями соблюдать его в будущем.

Если это не чаще раза в неделю и в умеренных количествах, нет противопоказаний по здоровью к фастфуду, то вполне полезно для здоровья нервной системы

При этом лучше выбирать блюда с рыбой и морепродуктами, напитки — без сахара и негазированные. Мясные блюда желательно есть вместе с овощным салатом без добавок, так как он сократит всасывание жиров.

В свою очередь врач-эндокринолог Зухра Павлова отметила, что лишний вес появляется не от вредных продуктов, а от избытка калорий в рационе. По этой причине следует есть меньше быстрых углеводов и сахара, сообщили «Известия».