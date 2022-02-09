ФАС пообещала бороться с высокими ценами на ПЦР-тесты

Федеральная антиминопольная служба (ФАС) пообещала разработать методику с рекомендациями по предельным ценам на ПЦР-тесты. В настоящее время среднестатистическая стоимость тестирования составляет 1345,55 рубля. Об этом сообщил «Коммерсант».

В ходе проверки ФАС выяснила, что цена стандартной услуги по тестированию на коронавирус, при которой анализ делается в течение 24 часов, без выезда на дом к пациенту, варьируется в зависимости от региона от 440 рублей (ЦФО, СКФО) до 3483 рубля (УФО).

В настоящее время исследования на коронауирус проводятся в 1254 медицинских организациях, из которых 960 (77%) являются государственными. При этом в 23 субъектах федерации тестирование проводится только в государственных лабораториях.

В некоторых регионах ФАС обнаружила более высокую стоимость тестов в гослабораториях — в сравнении со средним нормативом затрат для оплаты медпомощи по реализации базовой программы ОМС. В этих случаях ведомство рекомендовало проанализировать тарифы и привести их в соответствие с нормативом. Также предлагается расширить сеть коммерческих лабораторий в тех регионах, где наблюдается нехватка государственных пунктов исследований.

Обращение по поводу цен на ПЦР-тестирование поступило в ФАС в январе от активистов «Общероссийского народного фронта». Они заявили, что в частных лабораториях стоимость тестов в два-три раза выше, чем по ОМС . Позднее генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости тестов на COVID-19.